居屋買家家庭月入為3至4萬元　13%低於2萬

香港房屋委員會去年售出居屋單位4431個，而2017及2016年則各售出2120及2657個。根據2017年出售居屋單位申請者的統計調查，成功買家(包括白表及綠表)的家庭每月入息，31%為3萬至4萬港元、11%為5萬港元以上、亦有13%入息低於2萬港元。家庭月入中位數為3萬港元。



立法會議員麥美娟問到當局會否收緊資助出售房屋的申請資格、設定最低入息要求，以確保買家有能力自行償還按揭貸款。



運輸及房屋局局長書面回覆提問時指，房委會資助房屋小組委員會2014年曾作討論，認為不應為白表申請者設立入息或資產下限。原因之一是在香港，獲家人或朋友資助置業做法常見亦普遍為大眾接受，特別在樓價較高之情況，部分年輕人或難單靠自己有足夠首期購置私人樓宇。



另一原因是居屋綠表申請者亦可能擁有很低的收入或資產水平，如只對白表申請者設限，或會被有關申請者批評，而在目前市場環境下難以置業的年輕人，相信對限制的批評會尤其強烈。當局指，房委會與銀行或財務機構簽訂的「按揭保證契據」，已有機制減少房委會的財務風險。