少女當衝關豬運2000萬可卡因　求情揭事主身世坎坷

背景坎坷的15歲少女於前年為了幫輕與她相依為命的母親，收取約數萬港元報酬於約1個月內5度替他人從深圳帶毒品回港。惟第5次帶毒並於過關時遭海關截查，並發現其行李箱內有16.79公斤，市值約2032萬港元的可卡因，海關其後亦拘捕指示少女運毒的24歲男子。



兩名被告分別為現年17歲的許姓少女及26歲的男被告陳順業。2人分別承認兩項及一項串謀販毒罪，法官聽取2人求情後，押後至今日(26日)下午3時於高院判刑。



據控方透露兩名被告均無案底。辯方求情時指曾任兼職售貨員及模特兒，現時無業的許女，犯案時只有15歲多心智成熟程度有限。律師其後交代許的坎坷背景指，許於國內出生，其父母於她5歲時分開，她最初跟隨父親，父親再娶，其後母育有兩女，但與許關係不好。許後來被送往表親家，但於10歲時慘遭表哥性侵並發生性行為，對她造成創傷。其後她慘成人球四處寄居，及後於姑媽處居住時她又發現洗澡時遭姑丈偷拍，她告知父親，父親反要她向姑丈道歉。她其後跟母親居住，見母親獨力支撐生計，後聽從壞朋友說話，替朋友運毒幫補家計。



律師指雖然報酬不少，但她並非用作玩樂，她亦當自己是「打份工」，愚蠢地犯案。律師又指許被捕後向警方合作並提供資料，如非許告之警方，警方並不知道她之前曾4度替毒販帶毒，而該名男被告亦是在知道她認罪後才表示認罪。



曾任冷氣技工等，案發時無業的男被告，其律師求情時則指，他明白案件涉跨境犯案及涉利用兒童犯案，屬加刑因素。律師亦呈上被告母親等多封求情信，其母指被告自幼喪父，她亦責怪自己疏於管教至兒子遇人不淑，受人唆擺犯案。律師亦指被告現已就鑄成大錯感後悔。



案情指，海關於2017年7月4日在深圳灣截停一輛7人車時，發現女被告在車上，並於她的行李上發現20包物件，內為共重16.79公斤，市值約2032萬港元。被告其後稱她獲承諾給予3萬港元，當中有1.5萬港元會替她儲起，她則到深圳拿毒品並乘坐毒販安排的7人車到觀塘把毒品給他人。她指當時是聽從綽號阿哥的被告陳順業行事，她被捕前暫只收到3000港元。



她又透露早於6月11日至6月23日，她亦4度替毒販從深圳帶毒品到港並收取了5萬港元報酬。被告陳順業亦於7月4日被捕，他承認因失業要交租，一時貪心下答允朋友，並收8000港元報酬協助許女運毒來港。