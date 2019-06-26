黃台仰李東昇受德庇護　李家超稱以切實可行方法緝拿

本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇，就旺角暴亂案中棄保潛逃，並獲德國難民庇護，有立法會議員就事件提出口頭質詢。保安局局長李家超重申，港府與德國駐港總領事會面時已表達強烈反對及深切遺憾，警方及律政司正研究如何跟進，強調警方會以切實可行方法，將二人緝拿歸案。



立法會議員吳永嘉指出，香港的司法獨立及公正，於國際社會上是有口皆碑，直言近日外國高調庇護犯事的逃犯，或會令警方及律政司的工作變成泡湯，導致香港的司法獨立形象受損，詢問當局有否作出評估。



議員李慧琼表示，香港的司法排名高企，但德國仍庇護兩人，直言當中有政治考慮，對此感到深切遺憾及強烈反對。她又認為，德國做法對香港法治造成巨大破壞，並會發出香港法庭不能公平審訊的信息，重申相信任何文明國家都不會容許掟磚、襲警、畏罪潛逃等行徑，詢問港府會否向德國正式提出撤銷庇護審批。



李家超表示，旺角暴亂案中共有91人被拘捕，律政司已就部分人士涉干犯如暴動、煽惑暴動、襲警等罪行提出檢控，目前有30人被判罪成，當中有23人為暴動罪罪成。李續指，警方與律政司從未收到德國索取資料要求，而港府曾公開表示強烈反對及深切遺憾，又認為德國發出庇護是沒有看清事實，對此感到非常失望。



提出口頭質詢的議員田北辰批評，港府得悉二人獲庇護至今已兩個月，但律政司仍在研究，還未決定會否向德國提出移交要求，直指律政司整個部門耗用資源聘用多名職員，認為其表現難令人信服，更聲稱明年審議財政預算案有關律政司的開支時「要出吓聲」。