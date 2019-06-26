去年提早領MPF飆4成涉85億元　逾半稱為永久離港

僱員或自僱人士年滿65歲才可提取強積金供款，財經事務及庫務局局長劉怡翔以書面回覆議員提問表示，2018年各類理由提早領取強積金累算權益的申索涉及84.89億港元，較2016年的59.28億港元，增加43%。而近年均以永久離港個案及金額佔最多，均佔總申索逾半。



在2018年，各項提早領取理由中，以永久離開香港個案申索最多，有33,880宗，申索總額達47.92億港元，平均每宗申索14.17萬港元；其次是提早退休，有20,800宗，申索總額26.82億元，每宗申索12.89萬港元。



劉續指，2015年8月積金局新增罹患末期疾病為提早領取強積金累算權益的理由，該年處理28宗申請，至2016年增至86宗，2017及2018年則分別有106及114宗。2016年至2018年，平均申索金額由9.1萬港元至13.63萬港元。



被問及罹患末期疾病可會有更客觀及寬鬆定義，劉指根據強積金條例，如註冊醫生或註冊中醫認為，計劃成員患有相當可能令該成員預期壽命減至12個月或以下的疾病，並簽發醫學證明書，成員能以罹患末期疾病為由申請提早領取強積金。他稱，很多以往被視為不治之症的嚴重疾病，或許在短時間內已有新的藥物或療法可治愈，而即使罹患同一種疾病，病人情況亦有機會因人而異，該局難以概括各種末期疾病，而現行定義能便利計劃成員或醫療專業人員，處理不同的實際情況，因此政府沒有打算更改相關定義。