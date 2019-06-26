兩電購新燃氣機組減排　對電費影響屬未知數

為改善空氣質素，政府正擬議《第八份技術備忘錄》，以降低發電廠由2024年1月1日起的排放限額。根據環境保護署向立法會提交的文件，新一份備忘錄會進一步收緊整個電力行業的排放量，二氧化硫會減少約40%；氮氧化物會減少約29%；可吸入懸浮粒子則減少約20%。為達到建議的排放限額，兩電會各自興建一台新燃氣機組，港燈及中電新預算開支分別約為50億港元及60億港元。署方認為，要評估新燃氣機組電費的影響，屬言之過早。



環保署表示，港燈正在南丫發電廠擴建部分興建一台新燃氣機組，於2023年投產。待機組投產後，燃氣發電比率便會由2022年約55%增至2024年約70%，排放限額因而可進一步下調。另外，中電亦正在龍鼓灘發電廠興建一台新燃氣機組，待機組在2023年投產後，中電的燃氣發電比率便會由2022年約48%增至2024年約53%；加上青山發電廠2台燃煤機組，將於2023年或之前退役，餘下燃煤機組的發電量亦會減少，排放限額因而可進一步下調



署方又指，由於《節能藍圖》載列的能源效益措施，以及新《管制計劃協議》下有關推廣能源效益和節能的鼓勵計劃，估計兩電在2024至25年期間的預測用電需求，將會比2022年下降約4%。署方估計，假使能實施上述改善空氣質素的各項措施，香港2025年的空氣質素會得到進一步改善，估計與2015年相比，社會整體可減少約1850個早逝個案、1530個住院病例和262,580個門診個案。



署方又計劃在今年10月，向立法會提交《第八份技術備忘錄》，以進行「先訂立後審議」的程序，並期望新《技術備忘錄》可在今年年底前生效。