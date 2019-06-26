銅鑼灣行人專區涉1500宗阻街等投訴　僅三分一被控

多個政府部門過去3年共收到逾1500宗涉及銅鑼灣行人專用區的衞生、小販擺賣、阻街及噪音投訴，當中只有約三分之一投訴個案獲食物環境衞生署提出檢控。



運輸及局屋局局長陳帆今日(26日)書面回覆立法會議員謝偉俊，就銅鑼灣行人專用區街道管理問題。文件指，銅鑼灣的行人專用區範圍包括駱克道、東角道、百德新街、記利佐治街、白沙道，以及利園山道等的全段或部分路段，分別由各政府部門負責街道管理，例如食環署負責處理環境衞生、街道清潔及小販擺賣等問題，警方則負責維持公眾安全、公眾秩序及噪音投訴。



文件表示，過去3年食環署在銅鑼灣行人專用區內的記利佐治街、百德新街、東角道、京士頓街和加寧街等街道，分別就環境衞生、無牌擺賣、食肆阻街，以及宣傳品阻街接獲784宗、293宗、15宗及404宗投訴，期內該署向亂拋垃圾及無牌販賣活動人士分別提出161宗及5宗檢控，並檢取74宗小販扔棄物品；又向推銷攤檔放置在公眾地方造成阻街的人士提出20宗檢控；並就食肆阻街或非法擴展營業範圍的提出9宗檢控；以及向違例展示商業宣傳品的人士發出314張定額罰款通知書，及檢取672個商業性易拉架宣傳品。



其他部門方面，灣仔民政事務處接獲2宗涉及記利佐治街、1宗涉及東角道的阻街投訴，以及1宗涉及京士頓街的環境衞生及阻街投訴，相關個案已轉介食環署、警方及環保署跟進。環保署則接獲1宗關於百德新街，以及1宗關於東角道和2宗記利佐治街的噪音投訴。