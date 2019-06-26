派$4000派到一塌糊塗　議員促政府道歉

港府為財政預算案補鑊，透過關愛共享計劃向合資格的市民派錢4000港元，但派表和收表過程卻頻頻「甩轆」。財經事務及庫務局局長劉怡翔今午(26日)在立法會上回應議員質詢時，指截至昨日(25日)為止，在職家庭津貼辦事處已向逾61.7萬名成功申請的市民發放款額，並指現時每日可向約2.8萬宗成功申請個案發放款額，最新目標是於今年9月底前完成處理所有申請。



提出質詢的議員鄺俊宇在會上批評，政府「派錢都差唔多派足半年」、「派錢派到一塌糊塗」，形容市民「一肚氣」。他表示，政府的派錢安排混亂，期間更多次傳出職津處有遺失表格事宜、出現離職潮等消息，認為政府應向市民道歉。



議員葉劉淑儀則形容，政府是次派錢是「執漏」，導致派得較為「論盡」，並問及政府會否吸取教訓，日後在有盈餘情況下要「大方啲，一早派」、甚至「人人都係當封利是咁派」，做法會簡單點，政府亦能節省行政費。



劉怡翔表示，每年會根據財政預算、當時的公共財政情況、以及社會訴求去制訂措施。他表示，關愛共享計劃素來是具針對性的措施，在不同地方有寬減措施時或經已受惠時，就不應再有雙重措施。他又指，職津處接獲7000宗個案指未有收到確認申請，當中有一成是沒有收到申請，會容許這些市民補交。