逃犯條例：建制派提休會　免為七一遊行谷人數

過去兩周不斷有不合作運動，向政府施壓要求正式撤回修訂《逃犯條例》。今日(26日)立法會大會在口頭質詢完結時，金融服務界議員張華峰提出休會辯論議案，形容在目前社會對峙氣氛嚴峻下，希望議會集思廣益討論未來方向，令香港重新出發。立法會主席梁君彥即宣告暫停會議處理動議。據悉，建制派出手是避免為泛民七一遊行谷人數。



張指，即使特首林鄭月娥就修訂《逃犯條例》致歉，但社會仍未恢復平和，大型衝突一觸即發，在此極為繃緊的社會形勢，希望休會辯論以讓政府作出措施恢復社會平和。



根據大會議程，口頭質詢後有《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》恢復二讀辯論、5條與中區軍用碼頭相關的附屬法例、傳召律政司司長鄭若驊議案、無約束力不信任現屆政府議案，以及一項有關兒童遊戲權的議員議案。



張及後表示，最近有人集資趁G20峰會前賣廣告，擔心政治矛頭會轉向金融風暴，對香港造成大傷害。被問到舉措是否要令有關中環軍用碼頭項目無法討論，他強調觀察到近日金融市場成交量縮細，希望可探討如何解決，如有人認為提出休會辯論不適合，會阻礙其他議程，他感抱歉，但稱事前只與經民聯主席討論過。



建制派議員張國鈞表示事前不知情，強調不是建制派早有共識的行動，現時要視乎主席決定。民主派議員莫乃光形容，建制派的動機或是「掩眼法」，並剝奪議會辯論機會，避免立法會討論有關中環軍用碼頭、傳召律政司司長鄭若驊等議案，令市民不會聚焦在這些重要議題上。



據了解，鄭若驊曾就被傳召議案約見建制派，惟建制派對鄭十分不滿，但研判後認為不論在7月1日前該議案通過與否都不妥，主要是擔心為泛民七一遊行「谷人數」，故建制派才主動「出擊」，藉休會換時間，但有質疑建制派此舉同為鄭若驊「護航」。