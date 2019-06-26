花園道纜車站外4車撞　吊臂車剷上梯級4人傷

中環花園道發生嚴重車禍，今日(26日)下午3時許，一輛吊臂車沿花園道落斜期間，懷疑失控推住一輛七人車急衝而下，於美國駐港總領事館對開交通燈位時，再將正在等候轉交通燈號的一輛的士推前衝過紅燈，3車繼而俯衝而下，再撞及另一輛私家車，肇事吊臂車最後剷上山頂纜車站所在的聖約翰大廈梯級，意外造成4人受傷。有「車Cam」拍下驚險一刻，警方及消防已到場救援。



花園道「長命斜」過往曾發生多宗涉及重型車輛的嚴重意外，2013年9月18日，一輛滿載廢料泥頭車，落斜駛至美國駐港總領事館對開，懷疑腳掣失靈引發8車連環相撞，當中泥頭車翻轉四輪朝天，2人輕傷。



2010年4月10日，一輛載有建築廢料輕型貨車，經馬己仙峽道落斜至花園道，疑天雨路滑失控，撞及7輛車致3人受傷，當中電單車鐵騎士重創。



2008年6月29日，一輛載有40人旅遊巴，行經馬已仙峽道至花園道時，疑腳掣失靈衝上行人路，至舊政府總部東座始停下，意外釀成8車相撞造成1死30傷。



2008年4月11日，一輛泥頭車落斜駛至上亞厘畢道路口，疑煞掣系統失露，撞及3輛車並衝前20米，意外導致12人受傷。