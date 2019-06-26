逃犯條例：商界指擾民方式逼妥協非好事　憂往後日子難過

反對修訂《逃犯條例》引發連串示威及不合作運動持續至今仍未平息。中華廠商聯合會會長吳宏斌今日(26日)指，香港政治抗爭行動已令國際關注，特區政府已收到示威者的訊息，若以擾民的方式來逼政府妥協並非好事，又指現時香港經濟已受外圍影響出現一些隱憂，例如出口貨值連續7個月下跌，一旦香港經濟出現問題，相信市民往後的日子也不會好過。



對於本周舉行二十國集團(G20)峰會期間中美元首會面，吳坦言不會有期望，並已作最壞打算和部署。他指若美國向餘下的3000多億美元中國貨物徵收25%關稅，營商會非常困難，建議廠家可減少依賴美國訂單，並開拓新巿場和轉移生產線，以應對中美貿易戰的影響。



此外，東華三院今日就修訂《逃犯條例》作回應，指留意到行政長官及相關的政府官員已經就事件作出多次道歉，並停止了相關的立法工作，認為他們的致歉已表示政府將會繼續全心全意服務市民，達至以民為本的管治目標，又相信絕大部分港人不願看見任何違法和暴力的行為，亦不希望香港社會的繁榮與安定受到損害。