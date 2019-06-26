逃犯條例：政治環境劇變　家長送子女海外升學激增　

政府早前宣布暫緩《逃犯條例》修訂工作，但仍未能平息爭議，更激起不少家長計劃送子女出國留學。有升學顧問表示，今個月接獲的查詢比去年同期急增50%，查詢家長的子女年齡更愈來愈小，當中不乏小二或小三的學生。同時，亦有不少已工作數年的專業人士查詢到外國留學進修，會否有助移民等，部分查詢人士透露是因近來香港政治環境劇變，因此萌生出國念頭。



創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯表示，以往家長或學生查詢外國升學的旺季多為文憑試放榜後，但今年6月查詢的人數竟比往年多10%至20%，「每日都有人問，明顯比往年多好多！」她又指，目前家長詢問的熱門留學地點為澳洲、英國及加拿大，更有不少學生主動詢問有關留學後於當地工作及移民的事宜，她直言以往從未見過如此情況。



博華海外升學中心資深教育顧問鄭名凱則指，今年2月至3月期間開始多家長查詢到外國升學情況，今個月查詢的數目更比去年同期增加50%。他稱，以往家長一般會在子女小五或小六時才開始查詢海外升學資料，但最近家長當子女小二、小三時已「問定先」。



鄭又表示，最近不少專業人士，如老師、會計師等亦查詢赴海外進修後留下工作的事宜，舉例指，其中一名查詢人士就讀於本地大學工程系，雖即將畢業，但其家長仍向升學中心查詢海外進修問題，並直言是因最近香港政治環境出現變化才作此決定。