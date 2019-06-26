張華峰休會辯論獲批　撥地建軍用碼頭附屬議案無得傾

港府修訂《逃犯條例》觸發社會爭議和大型示威衝突，金融服務界立法會議員張華峯今午(26日)在大會上，提出休會辯論，指目前社會氣氛繃緊、對峙氣氛嚴峻情況下，議會應集思廣益討論如何恢復社會平和。立法會主席梁君彥在暫停會議逾一小時後，決定批准動議，但在動議開始討論前，多名泛民議員提出規程問題，當中有議員希望張華峯能押後提出動議，先審議有關將中環海濱一幅地列為軍用碼頭範圍的禁區的附屬法例，再提出休會辯論。



在復會後，梁君彥指預計在下月1日前會有一連串大型示威，而下月1日亦有大型遊行，今天的會議亦是下月1日前的最後一次會議，認為張華峯的動議是基於公眾利益，故批准其動議。他亦解釋，曾於上星期批准民主黨鄺俊宇提出的休會辯論議案，其議題與張相若，是以同一尺度批准審議。



多名泛民議員則提出規程問題，議會陣線朱凱廸認為，張華峯提出的休會待續會令中環軍用碼頭的附屬法例議案無法審議，形容做法是火上加油，或會令更多市民抗議，希望張華峯能押後提出動議。



不過，張華峯認為其動議具迫切性，且符合社會利益，因此希望能盡快討論。其後他在提出動議時，指政府當初操之過急，在沒有諮詢下推動修例，但如今已踏出第一步暫緩方案，而且做法與撤回無分別，認為大家應退一步海闊天空，不應再執著於字眼。他擔心若持續有大型示威活動，會嚴重打擊國際金融中心的形象，演變成金融危機。



政務司司長張建宗表示，近日示威者包圍政府部門，某程度上影響政府運作，認為如示威活動持續，會擴大影響範圍和打擊香港經濟。他又指，政府會接受市民批評，而且未來數年的施政會貼近民意。



另外，一行16人的快閃黨在約下午5時25分，由立法會示威區列隊行向中環摩天輪，眾人一身黑衫褲打扮，臂纏紅絲巾，高呼「反對割地，守護中環海濱！」等口號。