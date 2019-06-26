官指年幼者被利用帶毒博同情　少女坎坷身世成減刑理由

背景坎坷的15歲少女於為幫輕與她相依為命的母親，收取約數萬港元報酬替他人從深圳帶毒品回港。現年17歲的許姓少女及26歲的男被告陳順業分別承認兩項及一項串謀販毒罪，今(26日)於高院被判囚17年半及22年。法官判刑指販毒是極嚴重的罪行，如被告非極其年幼，一般均沒有減刑因素，而毒販一般會利用年幼人士、長者及身體殘障人士等帶毒博同情。



法官指就許姓少女的首項控罪，即她聲稱首4次替毒販帶毒之控罪，雖然其收到的報酬不少且涉跨境犯案，不過法官接納她只是運送毒品，故以監禁20年作量刑起點，因她認罪，且因她招認警方才得以知悉該4次事件。法官亦指不希望判刑過於嚴厲使其失去希望，故給予她改過自新的機會，法外施仁給予高於三分之一減刑，判監12年半。



就第二項控罪，即販運16.79公斤可卡因，法官指根據指引，量刑起點不應低於30年監禁，因涉跨境犯案需加刑兩年。不過因許認罪，且因其提供資料使另一名男被告最終亦認罪，故給予4成半扣減至監禁17年半。法官又指考慮到被告年輕及辯方求情時提及她的身世背景，加上兩項控罪確有關聯，故決定給予她改過自新機會，兩項控罪同期執行。



至於男被告陳順業方面，因他確是利用未成年人士犯案故再需加刑一年，並以監禁33年作量刑起點，因陳認罪給予三分之一減刑，最終判監22年。



兩名被告聞判時均沒有太大反應，公眾席上則有女親友忍不住在庭上嚎哭，而男被告進入羈留室時則囑咐親友稱：「睇住阿媽呀！」