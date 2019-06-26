政局社會動盪　會計界料港零售銷售跌5%

環球經濟不明朗，加上香港政局動盪，嚴重影響香港零售消費市場。香港四大會計師行之一的羅兵咸永道今(26日)發表最新零售消費預測，進一步下調香港今年零售銷售預測，由以往預測的按年跌3%，進一步下調至按年跌5%，預料零售總額將跌至4600億港元，反映今年下半年零售市道在外圍市況波動、經濟不穩，以及預計旅客人次和消費將下降等多方面因素影響，而開始漸趨疲弱。



羅兵咸永道消費市場行業亞太區及香港/中國主管合夥人鄭煥然表示，雖然港珠澳大橋及廣深港高鐵等大型基建項目去年相繼竣工，一時帶動訪港內地旅客數目增長，惟內地訪客數目自2月開始便由高位回落，並連跌3個月，預計本地零售銷售及內地旅客人次，在今年餘下時間將持續下跌，反映香港消費市場正在放緩。其中電子產品和奢侈品銷售將進一步收縮，而保健及美容產品等大眾消費品，則料可錄得溫和增幅。



另外，近期政治及社會動盪，山頂纜車因翻新而暫時停駛，加上欠缺新景點吸引遊客，在短期內將降低內地旅客訪港興趣。同時，經濟疲弱及貿易糾紛的不確定性，亦為前景帶來中長線風險。



鄭認為，今年零售市道不佳，意味着零售商必須更積極適應消費者偏好和消費模式轉變，以維持競爭力和盈利能力。他建議零售企業應以消費者為本，着手打造體驗主導的購物旅程，包括運用「娛樂型零售(retailtainment)」和「競合(coopetition)」等創新和非傳統的零售策略。此外，品牌亦應積極應用擴增實境(AR)和虛擬實境(VR)等新興技術，以吸引一眾精通科技而又重視個人化體驗的新一代。