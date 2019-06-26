網民熱話：溫柔「姐姐」出招氹喪喊少主　網民：值得表揚

不少僱主經常在網上投訴家中「外傭姐姐」，認為請到一位「好姐姐」難乎其難。日前有網民目擊一名菲律賓籍外傭在港鐵車廂內，出盡招數力氹喪喊的BB少主，其溫柔舉動使目擊者忍不住拍片，並公開讚賞。



網民佟健華上傳片段，稱日前(22日)目擊該名外傭姐姐在港鐵鰂魚涌站，推着BB車登上車廂。惟步入車廂後，BB隨即嚎哭起來，外傭姐姐沒只顧玩手機，立即蹲在BB車旁氹車內少主，惟未有成果，於是她再接再厲抱起嬰兒，輕拍其背部緩解其不適，又不時在其耳邊細語安撫。整個過程，外傭始終臉帶笑容，沒絲毫不耐煩，使網民大讚，「佢對BB的溫柔，比一個媽咪有過之而無不及。」



不少網民激讚外傭姐姐對少主態度甚至比親生父母好，「好多時父母都未必會咁好，BB喺地鐵喊，父母只係掛住望手機都唔理」。另有網民大表羨慕，「同我屋企嗰位真係天壤之別」、「羨慕又妒忌，我個(外傭)廢到一個㸃」。



網民有話說：



Fiona Chan：呢個工人真係無得彈！喺出面都咁盡責



Hei Man Wong：工人姐姐咁有心機氹佢，值得鼓勵



許若晴：呢個姐姐真係唔話得，睇得出佢真係錫BB，抵讚



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