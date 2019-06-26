聾啞男涉狎子女　妻指東窗事發後被告激動襲人

36歲聾啞男被指趁妻子上班期間，在家非禮當時分別僅11歲及8歲的女兒，以及6歲的兒子，另被指涉襲擊妻子。被告代號MHL共被控4項非禮及2項普通襲擊罪，其中5罪受害人為他的3名子女，分別是長女X、次女Y及幼子Z，而另一項普通襲擊罪，受害人為被告的妻子A。案件今日(26日)在區域法院續審。



控方傳召被告妻子A出庭作供，A指，2004年復活節在內地透過相親結識被告，同年8月她申請來港探望被告，翌年3月二人在港註冊結婚，婚後育有兩女一子，2011年6月A正式獲批單程證來港定居。



A指，2016年6月25日早上她在房中睡覺，當時8歲的次女入房問她借電話，並向姑姐發送語音訊息指「爸爸尋晚非禮我同大家姐」，更稱遭父非禮「屙尿嗰度」，「大家姐」則遭父摸胸及臀，A聞言追問，獲次女確認後，即出廳質問被告，被告以手語激動回覆「丟臉」及「黐線」，被告隨即衝入房抓起次女頭髮，將次女撞向床及衣櫃，令其面頰瘀傷。A見狀制止被告，反遭他用上半身壓着胸口，A最後大力咬他的手逃脫及報警。



辯方盤問A時則指，A來港後曾患精神病致出現幻覺及幻聽，2012年更在九龍醫院精神科留醫一個月，至今仍需服食精神科藥物，A同意患病及曾入院，但否認有幻覺幻聽，稱當時是服藥不定時才出現神志不清，強調「無傷害過人」，出院後也可重新工作。



辯方又指A找到侍應工作及認識朋友後，因人工較被告高而看不起他，二人關係轉差。A否認有看不起被告，反指他一直當她工人，她腳痛到極，他也不准她看醫生，從無關心她。