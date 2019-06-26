港水域發現至少22種新魚類　蘇眉紅斑十年後再現

香港水域廣闊，擁有豐富的海洋生物資源。國際海洋保育組織BLOOM Association香港分會(BLOOM香港)進行的一項長達四年的水底調查計劃，成功記錄接近400個魚類品種，發現至少22個香港水域魚類新品種。BLOOM香港將整合調查所得的數據及資料，推出全港首個香港專屬的網上珊瑚魚資料庫，讓更多市民了解水底世界的面貌及多樣性。



該項調查自2014年展開，BLOOM香港集結超過100名義工組成潛水團隊，在香港各個潛水地點，合共進行了逾176,537分鐘的水底調查工作，成功記錄接近400個魚類品種，成功發現至少22種在香港未有官方紀錄的魚類品種，當中包括體形細小的印度細喉盤魚，以及經常把身體埋在沙泥中的帶鳚，這些魚類品種有機會因習性問題難，以致長久以來從未於香港水域被記錄。調查又相隔至少10年，再次在香港水域發現蘇眉，同時發現包括香港紅斑、大海馬等在香港甚為罕見的瀕危魚類品種。



BLOOM香港海洋保育項目總幹事兼計劃發起人之一的佘國豪表示，BLOOM香港將整合調查所得的數據及資料，正式推出全港首個由公民科學主導的網上珊瑚魚資料庫，並以香港的經度坐標取名為「114˚E香港珊瑚魚調查網站」，期望網站能加深港人對鄰近水域的認識。