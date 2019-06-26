同居關係未獲廣泛法律範疇承認　報告籲設通用定義

《香港法律對不同關係的承認和對待》報告今日(26日)發表，平等機會委員會指，報告是跟進2016年公布的《歧視條例檢討》報告，顯示香港現行的婚姻和家庭崗位反歧視法只保障獲香港法例承認的已婚人士。報告指，同居關係在部分範疇獲得承認，如反歧視、公司等方面，然而並不表示同居關係在上述範疇的大部分情況均獲承認。



而在部分情況下，只有異性同居關係獲得承認，例如強制性公積金計劃管理局(積金局)可向僱員之同居異性提供福利，但同性同居關係就不獲承認。



報告又指，現時未有同居的標準定義可引用到所有法例，因此一對同居伴侶在某些情況可獲承認為同居者，但在另一些情況則不獲承認，從而影響承認的一致性。例如在補償方面，曾與一名逝者居住的人士能否提出索償或申請補償，取決於兩人如何同居、性別是否相同，以及同居時間的長短。報告認為，賦予同居關係一個通用定義，有助消除上述差異。



平機會早前委託律師事務所進行有關香港法律對不同關係的對待報告，審視21個範疇，包括公共福利、入境及子女等，發現在同一法律範疇內，承認程度亦不一致。平機會指，將仔細研究報告中所提出的議題，在今後評估相關範疇的歧視問題時作為參考。

