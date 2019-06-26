毓民特區：港人不信任民望跌谷底　庸官不下台政府必崩潰

修訂《逃犯條例》引發政治風暴，市民對政府的不滿率超過70%，對政府的信任淨值更跌至-32個百分點，是27年來新低。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民狠批以林鄭月娥為首的政府，已不再得到港人信任，加上政府長期盟友建制派中相繼有人「跳船」自保，公務員亦離心離德，政府管治已經敲起喪鐘。



根據香港大學及中文大學兩份最新的民意調查顯示，林鄭月娥及三司十三局主要官員的民望再創新低。黃毓民指，在兩項民調中，分別有高達60%及49%受訪市民對政府表示不信任。當香港市民不再信任政府，推行甚麼政策都可能不再支持時，試問能否繼續管治下去？



黃炮轟政府民望直插谷底，林鄭及三位司長的表現亦慘不忍睹。林鄭在兩項民調中，只得37.5分與32.8分，是香港歷任特首中最低分。黃批評，林鄭上任之初曾意氣風發表示「志不求易、事不避難」。可是修例一役，她的表現只稱得上是個「龜縮特首」。行政會議連續兩星期休會，政府在制訂決策及執行政策上等同「空轉」，但高官「沒有問責下台，只有龜縮避難」。黃認為，引發如斯局面，「修例三人組」中的林鄭、律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超都難辭其咎。



黃指出，鄭若驊必須下台已是不分黨派的共識，政府一日不去除這個沉重負資產，政府將無法正常運作，香港也將繼續永無寧日。黃又指，林鄭是否下台，或許要由中央政府決定，但這個自稱「事不避難」的特首已經淪為一隻「戰敗的母雞」。從政的人要「上台應念下台時」，林鄭政府已變成「跛腳鴨」政府、香港人不信任的政府，管治出現嚴重危機。若仍不思改進，作出重大改變，最大的受害者將是香港市民。



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