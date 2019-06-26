政Whats噏：肥彭又說三道四　促調查612衝突

香港近期因修訂《逃犯條例》而鬧得滿城風雨，過去一個月內連番出現大型示威，搞到末代港督彭定康(肥彭)都按捺不住，老是常出現咁對香港事務說三道四，真係添煩添亂囉。



尚有不足一個星期香港就回歸22周年，但肥彭呢個舊人就依然陰魂不散，對近日香港嘅亂象指指點點，擺明嫌現時香港未夠亂喇。肥彭發表文章指，政府應宣布《逃犯條例》死亡，同時要諮詢大律師公會等點樣處理台灣殺人案，又講到現時特首林鄭月娥係寂寞同困難，政治上已受到嚴重傷害喎。



另外，近期示威者提出多個訴求，其一要求政府成立調查委員會徹查警方濫用武力，向來亂噏當秘笈嘅肥彭亦加以附和，建議港府要公開同獨立調查警方處理示威嘅手法，調查範圍可以包括示威者嘅暴力行為，相信調查可以成為林鄭同社會對話嘅基礎。



時事評論員陳雲生認為，肥彭係念念不忘當年出任港督嘅光輝，先會抱住港督心態對香港事務指手劃腳，不過肥彭擔任港督時未處理好逃犯問題，冇盡政治道德責任先遺留問題造成今日爭拗，所以過氣嘅肥彭唔應該就當年未做好嘅工作指指點點囉。

