無腸B小浚恒2歲生日　9月升呢做哥哥

患罕見先天腸扭結的小浚恒今日(26日)2歲生日喇！生命力頑強的浚恒B日前與家人提早慶祝生日，臉圓圓兼眼仔睩睩嘅佢望住生日蛋糕時表情十分可愛。浚恒父母透露，浚恒就快升呢做浚恒哥哥，妹妹預計9月中出世。



浚恒父母今日喺Facebook專頁「Fight with Chun Hang」感嘆道：「兩年時間過得好快，我哋彷佛(彿)差啲忘記兩年前，時間過得有幾咁艱難，我哋家庭經歷幾咁大嘅改變。」



雖然目前已毋須長期住院，但浚恒近日健康狀況反覆，經常脫水，尿素指數高，需經常注射生理鹽水。由於要長期接收營養液，肝臟健康漸漸欠佳，雖然其十二指腸開了造口，但仍無法經常進食固體食物，多數要靠營養液。浚恒爸向東網透露，現時醫院只能採取保守性治療，他們計劃有需要時到台灣為他進行腸移植，奈何費用高昂，估計手術連復康費用需要逾100萬港元，難以負擔。



家人指浚恒雖發育較其他小朋友慢，但近期已學懂英文字母及數字，希望他有朝一日可與其他人一樣健康成長。對於兩年前今日，浚恒在威爾斯親王醫院出世後，疑因醫生拖延治療而未及時發現腸扭結，醫生更宣判「死刑」為浚恒拔喉，浚恒爸爸表示近日已成功申請法援，並找了專家撰寫醫生報告，冀循民事索償追討責任。