社會無希望　青少年隱蔽吸毒販毒嚴重

少女淪衝關豬由內地運毒來港被拘控入罪，正值人生青葱歲月卻要在牢獄渡過17年。有社工指現時香港毒品氾濫，青少年隱蔽吸毒、販毒情況遠較已知數據嚴重，青少年誤入歧途前程盡毀，與當下社會氣候不無關係，香港人望子成龍、注重學業成績的風氣極盛，青少年成績未如理想，容易被冠上「無用」、「失敗者」之名，加上青少年看不到社會有希望、努力會有回報，結果容易受不法分子誘惑鋌而走險。



香港遊樂場協會新境界社區支援服務計劃隊主任歐綺慧分析，青少年涉毒問題複雜，部分人有吸毒惡習，部分人則參與販毒，亦有人因要賺錢吸毒而販毒，相信已曝光的情況只屬冰山一角，除了家庭、朋輩影響，社會問題亦是一個重要因素，「青少年有無hope(希望)？付出努力有無回報？值唔值得博一博？」這些都會影響青少年的決定，若青少年看不到自己有希望、有前途，會較容易走上歪路。



香港青年協會青年違法防治中心業務總監陳文浩亦稱，不法分子利用年輕人運毒的情況一直存在，近年更在社交媒體湧現「帶貨」廣告及貼文，社會缺乏監管，加上青少年心智未成熟，在不法分子引誘下容易心存僥倖，「不法分子會話你個樣咁乖、係學生，過關時唔會畀人查，青少年想搵快錢容易墮入陷阱。」陳建議當局加強網上資訊的監管及教育，增加反販毒的宣傳，令青少年明白販運毒品的嚴重性，重回正軌。