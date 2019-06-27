粵港澳廚藝賽揭港穗廚師大不同　交流技術更上一層樓

廣東菜不離巧手點心和宴會熱菜，60名粵港澳專業廚師本周二(25日)聚首一堂，比併刀功和廚藝，本港多名年青及資深廚師囊括熱菜組多個獎項，而廣州廚師團隊包辦麵點多個獎項。評判之一飲食業職工會主席郭宏興分析賽果，指廣州師傅成功製作獨特的麵點，全因得到企業支援，專門研發點心及鑽研比賽項目，成為專門參賽的師傅，本港參賽者只是維持日常營運出品的職業廚師。



熱菜個人組冠軍麥志平師傅憑一道賣相精美的「金湯魚腐」勝出，亞軍吳軍也是本港師傅，季軍由澳門師傅黃鑑成獲得。能夠在眾多廣州勁敵中奪得麵點團體銀獎的香港師傅鄺錦洪隊，作品點心「Q版老鼠酥」，10隻小老鼠團團圍圈，造型可愛。郭宏興指鄺師傅入行20年，團隊得分160幾分，與金獎廣州酒家隊只差數分距離，水準不俗。點心個人金獎作品是維肖維妙的「枇杷酥」，由廣州酒家的孔建雄師傅製作。



今次第14屆粵港澳專業廚藝大賽，由工聯會及廣東省人力資源和社會保障廳主辦，三地精英要考理論試後再比武功，分數合格可獲得人社廳核實後，在全球130個國家通行的中國國家職業資格高級(三級)證書，廚師想事業更上一層樓都會參賽，得到資歷認證。郭宏興笑言，比賽成績其次，本港師傅與廣州及澳門師傅交流切磋後，看到人家出色的作品，相信可提升行業技術，有實力自然可與老闆爭取加薪或福利。