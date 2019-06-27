東方日報A1：操控爪牙承襲搵快錢　8人流浮山搶灘被截

警方搗破黑幫「和勝和」前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻偷運南亞兵的犯罪團夥！水警根據線報，昨晨在流浮山爛角咀對開，截查一艘殘舊木船，發現船上有兩名內地蛇頭及發八名巴籍人蛇藏身船艙，消息指木船上更藏有槍枝，懷疑有人刻意安排南亞兵到港進行特別任務。有學者質疑人蛇集團用一艘船僅載八名南亞人蛇，做法不合乎成本效益，背後有黑幫操控的可能性很大。據悉一直由上海仔包攬、被視為「專利」的偷運南亞人蛇勾當已死灰復燃，相信上海仔因走投無路，毒品生意連番受挫，遂囑咐其爪牙試水溫搵快錢垂死掙扎。



昨晨六時許，水警西分區后海巡邏小隊進行反偷渡行動，警員在流浮山爛角咀對開半海里海面，發現一艘約十米乘二米的殘舊木船正進入香港水域，向着爛角咀方向前行，警員覺可疑上前截查，船上當時坐着兩名內地男子，警方搜查船艙，掀開一塊藍色帆布，發現內藏八名非華裔男子，十人均未能出示有效身份證明文件。



警方經初步調查後，相信兩名內地男子（廿七及卅二歲）為「蛇頭」，遂以涉嫌「協助或教唆非法入境」拘捕兩人，至於八名非華裔男子（廿三至四十四歲）為人蛇，均為巴基斯坦籍，他們涉嫌「非法入境」被捕。初步調查顯示，八名巴籍人蛇於本月廿二至廿四日，以合法途徑進入中國境內，再向「蛇頭」支付約一萬港元，由深圳循水路坐船偷渡入境，相信他們準備隨機在就近地方「搶灘」，若成功偷渡來港，便伺機混入市區打黑工」，倘不幸被警方截獲，亦相信他們會「舉手」申請免遣返聲請留港，期間亦會「打黑工」搵錢。警方指，由於船上救生設備不足，又缺乏航行儀器，將會循危害他人海上安全方向調查，並會了解「蛇頭」背後有否集團操控，案件交由水警總區重案組跟進。







消息指，今次事件相信為黑幫「和勝和」前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻所包攬、被視為「專利」的偷運南亞人蛇「獨市」勾當已死灰復燃，相信上海仔因走投無路，在海內外毒品生意遭執法部門連番掃蕩，遂囑咐其爪牙「試水溫」搵快錢作垂死掙扎。據悉，販運人蛇收入可觀，以高峰期計，每艘船坐二十名人蛇，每人繳付五萬元，每次可賺取一百萬元。



另外，上海仔慣常以一條龍方式，委託「南亞兵頭」到印度或巴基斯坦揀蟀，貪他們容易操控成為「死士」。「兵頭」會在當地先把他們訓練成「黑幫死士」，並教導一系列來港後的「守則」，包括申請免遣返聲請的程序、如何拖延及如何自簽擔保等。「兵團」到港後，透過免遣返聲請做「假難民」，黑幫提供住宿及生活費，但要他們執行不法活動，甚至升級做殺手，接「柯打」當刀手劈友。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/



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