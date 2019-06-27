7月起開徵遊客稅　遊新西蘭畀多$182

七一出遊新西蘭要交遊客稅！新西蘭國會上月通過開徵遊客稅法案，下周一(7月1日)起，外國遊客到新西蘭旅行，將被徵收35新西蘭元、折合港元約182的遊客稅。有本港旅行社表示，「羊毛出在羊身上」，會因應當地向遊客徵稅相應提高團費，但團友亦表示理解，迄今出團人數未受影響。



新西蘭去年公布開徵遊客稅計劃，當地國會上月更通過徵稅法案，外國遊客除支付簽證費外，亦需繳交35新西蘭元，新措施適用於逗留不超過12個月的外國遊客，香港等免簽證地區遊客均需要支付遊客稅，但澳洲和16個太平洋島國的遊人則可獲豁免。



金怡假期董事長葉慶寧表示，會因應當地新稅法調增與稅收相若的團費，相信團友能夠理解，他認為徵稅不會影響往當地的旅遊意慾：「遊客選擇去新西蘭，就唔會介意呢啲小小嘅稅收。」該公司每年約有8至10個香港旅行團出發往新西蘭，近期出團情況穩定。



旅遊業議會總幹事陳張樂怡則指，新西蘭屬長線團，本身團費較高，180多港元的遊客稅相對並非大數目。不過，她認爲新西蘭徵稅之後，應讓遊客感受到當地的遊客基礎設施有改善，和更好保護遊客所享受的自然環境，否則不利遊客對當地的觀感，進而影響其旅遊吸引力。