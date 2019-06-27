探射燈：住宅黑廁孳細菌　宜用抽濕機改善

廁所空氣不流通問題屢見不鮮，部分新落成住宅亦面對同樣問題。問題源於屋宇署於1997年起豁免，廁所不需具備窗戶，只要無窗廁所抽風量達每小時5次或以上換氣即可。有專家指，該類黑廁容易孳生細菌，居民可使用殺菌機或抽濕機改善衞生。



沒有窗戶的廁所統稱為黑廁，只能靠樓宇的中央排氣管道保持空氣流通。不少市民擔心，黑廁欠缺自然通風及採光，濕氣、蒸氣及臭氣不能自然排到室外，影響衞生。有建築師指出，黑廁設計讓發展商把較佳景觀，留給客廳等位置，不但可降低成本，更可提高單位售價。他指，想令廁所空氣更流通，改善環境衞生，可使用殺菌機及抽濕機，並定時以消毒藥水清潔。



香港工程師學會屋宇裝備分部前任主席李國強則指，有關條例豁免後，建築業界能更自由地設計樓宇，黑廁在使用上與傳統廁所無異，只要正常保養亦無太大問題，不用過分擔心。

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