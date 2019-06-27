探射燈：政府擬增撥6億　翻新約240公廁

體育館更衣室設備含菌量驚人，部分公廁衞生環境更惡劣，經常傳出惡臭。為改善公廁環境，政府於今年財政預算案提出增撥6億港元，未來5年分階段翻新約240所公廁。有工會代表建議，政府在翻新公廁時，應優先改善公廁的去水及通風系統，確保衞生。



現時全港共有800個公廁屬食環署管理，部分為新落成設施，估計約有240所公廁會被翻新，每所公廁平均花費250萬港元。政府消息指，是次工程均集中於市區，預計會增置自動感應水龍頭、電動乾手機及LED燈等硬件設備，未來會因應情況加強人手作維修保養。



香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮批評，部分硬件設備只為美觀，沒有實際用途，「應該優先改善去水位之類，因為去水位堵塞，工人洗地就去唔到水，廁所變得潮濕容易孳生細菌。」她又指，現時部分公廁通風系統欠佳，如廁後氣味難以散去，建議政府優先改善相關設施，亦可多從用家及工友角度出發。

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