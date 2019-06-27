探射燈：體育館更衣室播惡菌　廁紙花灑污糟過廁板

暑假是使用體育館的旺季，惟館內更衣室隨時暗藏惡菌。東網抽取多個體育館內更衣室設備樣本進行微生物測試，結果發現所有樣本總含菌量均高於廁板，當中有樣本每毫升驗出金黃葡萄球菌高於300萬細菌菌落（CFU）。學者估計，更衣室內空氣不流通又潮濕，令細菌大量孳生。醫生警告使用該類含菌量極高的設施，隨時感染肺炎及尿道炎！



東網日前隨機到港九新界6間康文署轄下體育館的更衣室，以棉花棒收集沐浴室內花灑頭出水位以及廁紙樣本，再交由本地化驗所檢測含菌量。結果發現，港島東、花園街及圓洲角體育館的花灑頭樣本總含菌量最多，全部超過每毫升300萬CFU，較早前檢測大學男廁廁板樣本含菌量800CFU，高近4000倍。至於九龍灣、馬鞍山及柴灣體育館的花灑頭樣本總含菌量雖然較低，但依然比廁板含菌量高150倍至858倍不等。



檢測又發現，全部花灑頭樣本均驗出金黃葡萄球菌，當中柴灣體育館的金黃葡萄球菌數量為眾樣本之冠，含菌量為每毫升3000CFU，其次為港島東及圓洲角體育館，菌量分別為每毫升2300CFU及1900CFU。反觀早前檢測的廁板樣本則未驗出金黃葡萄球菌。



至於廁紙樣本的檢測結果則更嚇人，圓洲角、花園街、九龍灣及港島東體育館樣本的總含菌量，都是每毫升超過300萬CFU。馬鞍山及柴灣體育館樣本總含菌量分別為每毫升逾1.6萬及13萬CFU，分別是廁板的20倍及162倍。金黃葡萄球菌方面，花園街體育館廁紙樣本的含菌量最高，每毫升逾300萬個CFU，其他5個樣本的含菌量則由每毫升約1.1萬至4.8萬CFU不等。



香港高等教育科技學院兼職講師梁浩文表示，更衣室內的廁紙含菌量偏高，估計與使用量低及難以清潔有關。他指，市民沖廁時，廁所水容易彈出，玷污放置在旁的廁紙，加上更衣室空氣不流通，廁紙為細菌提供極佳養份，加速細菌孳生。



家庭醫生林永和表示，過去1個月接獲4、5名病人因臀部生瘡求醫，估計患者曾使用過公廁，且受天氣炎熱及潮濕影響，「瘡嘅起因係毛囊接觸到金黃葡萄球菌，唔知上一手拎廁紙時有冇掂到排泄物。」他建議政府可改用非卷狀的廁紙，避免市民取廁紙時誤把細菌留下。



泌尿外科專科醫生兼立法會議員郭家麒對結果表示詑異，「如果市民有損傷或者體弱，金黃葡萄球菌可以經呼吸道進入人體，有機會患上肺炎。」他提醒，女士風險較男士大，容易患上尿道炎，建議市民最好自備廁紙。



康文署回覆指，十分注重轄下設施的清潔衞生，場地清潔承辦商必須按要求每天清潔更衣室及洗手間內各項設備及用具，在場地內所使用的廁紙，均需符合所有合約要求，包括有關微生物指標的規定。



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