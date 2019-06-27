Dr.東：針灸改善脾虛腎虛　助不育夫婦「造人」

香港人生活壓力緊張，影響懷孕的機會。有註冊中醫師指出，若夫婦性生活正常，連續一年沒有採取任何避孕措施，但仍無法成功懷孕的話，便定義為不育。43歲的張女士與丈夫經過多年的努力，但肚皮始終未有「聲氣」，後經中藥調理身體，健脾補血，半年後終於成功造人。



家計會資料顯示，每6對夫婦便有一對有不育問題，隨着年齡增長，女性不育的機會率便相對增加，年過40歲的婦女尤甚。註冊中醫師黃梅芳表示，常見引致生育困難的原因涉及夫婦二人，女性方面有機會是卵巢早衰、多囊卵巢綜合症、排卵障礙、子宮病變，男性則以精子品質不佳及性機能障礙等有關。丹麥研究有指出，生活用品中含有塑化劑或其他環境干擾素，會損害男性精子或影響生殖健康，只有1/4男性擁有優質精子。



此外，女性內分泌紊亂及精神心理因素等，也會影響卵子的生長發育和排卵，從中醫辨識，卵泡發育不良主要是血虛濡養不足致使卵巢功能低下，腎虛宮寒，影響子宮受孕。



黃梅芳說，過去數十年將新式中醫療法應用生殖科，發現中西醫全面輔助生殖可以取得理想效果。近年更改良中醫藥古方「當歸補血湯」及「五子衍宗丸」，當中成分包括當歸、淫羊藿、石斛及枸杞子等，調理改善並提升精子和卵子的品質，助孕成效顯著。



她指出，在2010至2016年期間，共收到283宗的求診病例，求診者均屬精子及卵子質素差，並曾向西醫求診，及後經中醫3至6個月治療後，最終懷孕的成功率達5成至約74%。



張女士2013年結婚，一直與丈夫渴望有孩子，曾求診西醫，服用高劑量的排卵藥，但效用不大。她在進行人工受孕之際，經朋友轉介接受中醫治療，透過服藥及針灸治療，改善脾虛腎虛問題，並戒掉生冷食物及冷凍飲品等壞習慣，半年後終於成功懷孕。



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