網民熱話：愛犬走失近月　主人小巴勁賣廣告尋狗

狗狗活潑好動喜歡四處跑動，如果不小心走失，主人肯定非常心急。近日有狗狗在元朗走失，主人非常焦急，懸紅3萬港元外，更在區內多條小巴線落廣告尋犬，照片在網上瘋傳，惹起網民關注為何狗主會如此大灑金錢。



走失狗狗是名叫CiCi的唐狗，主人為尋回受犬，特地開了專頁「Finding Ci Ci」，專頁中透露CiCi最後出現在元朗博愛醫院迴旋處附近，已失蹤接近一個月。期間狗主與其親友製作大量宣傳物品，派予元朗錦田一帶街坊，近日更在多條小巴線落廣告，願意以3萬港元答謝尋回CiCi的好心人。照片上可見，小巴座椅椅背都貼上該幅懸紅橫額，不少網民除了關注CiCi的去向，更好奇狗主花了多少錢賣廣告。



狗主麥先生接受東網訪問時稱，CiCi是他旅行期間在錦田一間狗酒店走失，為了全力尋回CiCi，「依家連工都唔返盡力去搵」，未來更會郵寄宣傳單張予錦田區居民，以便讓年老居民都可以幫忙尋找。為尋回愛犬，麥可謂不惜工本，「其實都冇計用咗幾錢，已經計唔到」，酬金3萬港元加上印刷費、汽車油費以及4線小巴線廣告費等，已達數萬港元支出。



不少網民均被麥的愛心感動，祈求CiCi可以盡快回到主人身邊，不過有人就擔心，「如果流落社區，一定找到，如果有人刻意收起養，就難說了」。亦有網民自發到元朗不同地方搜索，希望可以略盡綿力，「我一有時間就會喺雞地附近搵，元朗至錦上路好多圍封建築倉，入唔到去我都會叫吓佢個名」。



網民有話說



Lam PlutoLam：狗主應該在出沒附近叫多啲佢個名，加油呀～有希望的



Cary Shek：未放棄過在街上留意CiCi，希望CiCi平安快快出現



Jeremy Lui 有冇晶片呀？我好耐之前走失咗一隻西施，一年之後漁護署接收咗，憑晶片搵我



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