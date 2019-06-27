為5毫膠袋　大叔爆英文狂辱收銀員　4師奶拔刀相助

顧客永遠是對的？近日有大叔在麵包店買室溫飲品，向店員索取免費膠袋被拒後，用粗口辱罵店員，幸有一班正義女顧客出言相助，替店員「趕走」大叔。



有麵包店收銀員投稿至Facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」講述事件，指近日有大叔前來買兩個麵包時，她曾問道是否需要分開兩個膠袋包裝，卻遭大叔無禮回應︰「問咩X嘢呀？兩個麵包就梗係唔使分開包啦，仲要問」。她以為大叔只是態度較差，遂當無事發生。



其後大叔着她另取一盒室溫牛奶，並要求索取膠袋。她解釋指因牛奶非凍飲，按法例要求需收取5毫膠袋稅，未料大叔突然發難︰「你咩X嘢態度？I'm a customer（我係客人），你只係收銀員就應該按我要求去做，我理得你咩法例唔法例！」



大叔又大晒英文地出言辱罵她︰「You're Crazy bXXch（你呢個黐線婆）…你以為你可以隻手遮天？以為你自己係專黨掌權人？Who are you？You're nothing，BXXch！（你係邊個？你咩都唔係，X婆）」！



有排隊的4位女顧客看不過眼，異口同聲地斥大叔欺人太甚︰「你鬧收銀妹妹做咩呀？要怪就怪你自己冇常識兼見識少，連立咗法成10年嘅膠袋法例都唔識」、「你以為識英文就代表高尚啲可以唔講道理呀？識講粗口就以為兇到人哋呀？」、「幾十歲都唔識尊重人哋」。



她其後當面感激「幾位正義姨姨嘅拔刀相助」，又感慨︰「公司唔會撐我哋小職員，我真係好感激姨姨們嘅幫助同理解，感謝喺服務業嘅路上沿途有佢哋正義相助」！



網民紛紛大讚︰「呢班姨媽真有霸氣」、「有時候有啲明事理嘅客人肯出聲，真係好窩心」、「睇完好感動，同一時間有4個正義人士出聲幫手」。

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