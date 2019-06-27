逃犯條例：警譴責示威者包圍警總　稱調離醫院警崗非報復

繼上周五(21日)有大批反對修訂《逃犯條例》示威者圍堵灣仔警察總部後，昨晚(26日)再有數百名黑衣示威者包圍警總，是一周內第2次，示威者除向警總掟雞蛋外，亦有人「送上」狗餅和扮狗吠，警方終在今晨(27日)進行清場。警察公共關係科總警司謝振中今早出席電台節目批評，示威者昨日的行為明顯挑釁警方，目前拘捕1名涉嫌襲警人士，亦記錄60名人士的身份證，懷疑與警總外刑事案件有關。



謝指，昨晚一批示威者參與中環一個集會後突然前往警總，並作出破壞行爲，包括在警總外塗鴉、破壞閉路電視、用鐵欄堵塞出入口、亦用激光照射警務人員眼睛等，圍堵過程導致灣仔報案室暫停服務，影響救護車輛進出，19個999緊急召喚服務受延緩，對此表示強烈譴責。對於網上有傳言指，一名警員扮成示威者並預備衝擊警總，謝指該警員正準備上夜更，但受到不禮貌對待，當時警員很難評估現場示威情況，於是繼續上班，並非所謂衝擊。



另外，警方昨日起調離伊利沙伯醫院和仁濟醫院警崗駐守的警員，謝解釋安排屬臨時措施，並非撤走警員或逃避工作，而原本在警崗的警員會在醫院範圍一帶巡邏。他坦言，目前警崗已不能發揮作用，加上希望減少不必要摩擦，強調並非報復行動。



他又指，過去1個多星期，有警員匯報在兩間醫院受到不禮貌對待和言語侮辱，例如有醫護人員在工作期間，稱呼警務人員為「狗」，亦有醫護人員在警員看守住院犯人期間收回椅子，不讓警員坐。