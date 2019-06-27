逃犯條例：警總門外遺蛋汁　清潔工噴槍洗警徽

大批示威者昨晚(26日)再次包圍灣仔警察總部，表達對政府暫緩修訂《逃犯條例》及警方早前驅趕示威者的不滿，期間有人投擲雞蛋、鐵馬堵門等。警方於凌晨開始清場，驅散在警總外聚集的示威者。今早(27日)有清潔工人到警總門外洗地，清潔出入口的玻璃門，又以噴槍清潔沾滿蛋汁的警徽。



清潔工又將原本被黑色垃圾膠袋遮起、由示威者於牆上塗鴉的標語清除。示威者離場後亦遺留垃圾，雜物所在位置延伸至修頓球場，地上布滿頭盔、口罩和膠樽等雜物。



另外，警方今早在Facebook發文澄清，指網上謠傳一名便衣警員假扮示威者，並用鋤頭嘗試打開警總鐵閘及煽動示威者作出衝擊行為，稱指控全屬虛構。



警方指，該名警務人員當時正在回署上班途中，行至警總外突然被多名示威者蓄意阻撓。該名警員於是走到灣仔警署報案室平台入口，但示威者再度湧上，於是他拿起地上的雪糕筒及清潔水撥作防衞，最後由其他警員協助下返回警署。



警方強調警員在以上事件並沒有扮成示威者或作出任何煽動行為，對有人再次故意散布謠言感到極度遺憾，並予以嚴厲譴責。