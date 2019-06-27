大學調整入學要求　考評局首提供DSE最佳6科成績

距離文憑試放榜不足兩星期，因應今年香港多所大學調整基本入學要求及採取彈性收生安排，考評局將提供三項基本入學要求統計，包括4個核心科目「3322」，以及額外一科及兩科選修科的分數「3322+2」及 「3322+33」，期望令考生更全面掌握數據，有助改動大學選科。



考評局指，現時有不少大學課程收生時會把數學延伸部分視作獨立的選修科計算，部分院校亦會考慮乙類應用學習與丙類其他語言科目的成績。因此，局方今年會提供一份「附加資料」，在計算考生總績點時，把這些科目的成績亦計算在內。



該局今年會提供一份附加資料，包括四項統計，當中涵蓋符合「3322+2」或「3322+33」成績的全體及日校考生，除分別列出這些考生的最佳五科及最佳六科成績的積點分布。



而近期大學公布的一些彈性收生安排，或部分DSE等級獲「加分」的安排，考評局指難以在統計資料內反映。學生須留意心儀院校及課程的指定收生要求，亦可與教師和家長商量，按自己的能力與興趣作適當選擇。



考評局提醒考生，各大專院校收生時會考慮不同因素，包括不同課程指定的科目或成績要求、報名人數、學額、考生的面試表現、學習概覽、比賽/活動的經驗及成就等。