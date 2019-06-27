涉特首辦外牆噴漆　患妄想症老翁拒律師代表

一名老翁去年11月涉在金鐘「特首辦」大樓外，用白色的噴漆在出入口牆壁上塗鴉，以簡體字噴寫「鄭月娥包庇凶犯、葵涌醫院傷天害理」，老翁事後被捕。案件今(27日)在東區法院提堂，86歲無業被告黃林被控一項刑事毀壞罪，裁判官將案件押後至8月22日替被告索取精神報告，期間被告獲准繼續保釋。



被告被控於去年11月19日，在金鐘添華道特首辦外損壞其4號外牆。控方指被告患有被害妄想症，要求先替他提取兩份精神科報告，以考慮他是否適合答辯，而拒絕當值律師服務的被告則反對案件押後，更在庭上大聲表示因「官逼民反」才向特首辦外牆噴漆，直言自己已年近九旬「來日無多」，要求盡快結案。



控方指被告自1979年已被診斷患有妄想症及強迫症，1998年曾入住葵涌醫院，確診被害妄想症，至2012年又有夢遊及癲癇症，醫療紀錄顯示被告2014年開始再無覆診及取藥，故不清楚其現時精神狀況，要求先替他索取精神報告。另外被告屬初犯，只有一個胞妹，無其他親人。



而沒有律師代表的被告則聲如洪鐘回應，向特首辦噴漆是因為「官逼民反」，又指自己才是被害者：「警察告我我要告番警察」，並批評：「精神科醫生成日斷錯症，信晒啲專家權威蛇都死呀！」



經裁判官多番解說後，被告最終同意案件押後，並往見感化官。