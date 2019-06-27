逃犯條例：建制指年輕人遭洗腦　激進行為源於教育

立法會大會今早(27日)復會，繼續辯論昨天(26日)由金融服務界議員張華峰就近日亂象提出的休會辯論。議員梁美芬指，在目前局勢下年輕人敵視國家，認為首先要追究教育局，強調香港出現很大問題，「畀幾多錢都無用」，以為包括警察總部，全世界都要遷就他們，而且有消息傳出指通識科不作檢討，令許多人感到不滿。



她慨嘆，年輕人已沒有言論自由，持不同意見者均被噤聲，強調不要以為現在所作的行為是為香港好，「係玩殘一國兩制」，希望2047年後可繼續一國兩制，否則擔心香港變成比內地三四線城市更落後的地方。



議員梁志祥表示，建制派及泛民主派就修例的看法南轅北轍，形容有人把公義事件變成政治能量，使社會動盪不安，人與人之間的不信任，恍如重回2014年違法佔中一樣，認為反對派要向台灣殺人案的死者家屬道歉，令他們失去討回公道的機會。



他又指，若政府要認真處理問題，應由從教育做起，因為時下年輕人是從小已被人「洗腦」，不論說甚麼都聽不入耳，呼籲當局應勇敢站出來，而不是取消行政會議或被嚇怕取消區議會諮詢大會等，促政府與議會兩大陣營坐下來討論，為未來作出更好的調整。



會計界議員梁繼昌則指，看不到現在的辯論有何急切性，相信不會為未來的示威行動降溫，反之只會激起更多人上街，估計七一遊行會不止200萬人。他續稱，辯論最直接影響是令落實寬免稅務的《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》未能恢復二讀，不明為何建制派要阻擋此等利民措施。