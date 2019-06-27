倡4核心科減量　楊潤雄料讓學生選修其他科

教育局轄下的學校課程檢討專責小組明日(28日)將就中小學課程改革，展開為期2個月的公眾諮詢，消息指小組初步建議為新高中4個核心課程「減量」，及建議將通識科的「獨立專題探究」(IES)改為容許學生選擇做。



教育局局長楊潤雄今(27日)出席活動後表示，過去有批評高中課程過於臃腫及促李檢討4個核心科，他相信小組會從大方向角度考慮如何為學生創造更多空間，令學生在修讀4個核心科之餘，多選修其他科目，及釋出更多時間進行「其他學習經歷學習」(OLE)活動。至於小組提出的個別建議，楊相信小組經過一輪討論並諮詢業界持份者，當局會留待小組完成諮詢並年底交最終報告時，再一併考慮各方意見。



楊又被問及教育局日前向全港學校發信稱若有教師罷教屬不當行為，被指是追究老師製造白色恐怖。楊回應指修訂逃犯條例爭議，學校或多或少會受影響，局方提醒學校要按一貫原則及專業決定處理，非施壓。至於向學校查詢罷課師生人數，是了解學校運作及學習上有否受影響，並非查詢名單。