逃犯條例：李家超指示威者越底線　勿將不滿向警隊發洩

對於大批不滿《逃犯條例》修訂的示威者一周內兩次包圍警察總部，保安局局長李家超表示，警方面對「一次又一次的包圍」已採取極度容忍態度，但部分人公然挑釁、侮辱及攻擊警隊，已超越表達意見、言論自由的底線，呼籲示威人士和平理性，又希望社會不要將對政府的不滿發洩在警隊身上。警務處處長盧偉聰則嚴厲譴責昨晚(26日)暴力衝擊警總的示威者。



李強調警方凌晨清場行動克制、恰當及相稱，但示威者用雜物堵塞警總出入口、塗鴉外牆甚至阻撓警員上班，更以激光筆照射警員眼睛，已是超越表達言論自由的底線，不符合香港整體利益，若有違反公共秩序及影響他人人身安全，警方有責任採取適當行動。



李又形容警員謹守崗位、不辭勞苦，希望市民不要將警隊與社會造成對立，他提到警員在事件中付出好大代價，例如個人及家庭遭網上欺凌、起底，希望市民行使權利及自由時，亦要尊重他人的權利及自由。他亦警告人群眾多集會活動，參與市民要小心留意製造事端的人混入其中，明白箇中風險。



盧偉聰對於昨晚示威者以暴力衝突，甚至阻止警員上班並發生肢體衝突，予以嚴厲譴責，強調會嚴肅搜證及跟進，他呼籲示威者三思，所有行動都會有後果，不希望市民將近日的政治仇恨放在警隊身上。



就昨日警方將伊利沙伯醫院及仁濟醫院警員長駐警崗措施，臨時改為警員巡邏，盧稱警方明日(28日)會與醫管局開會，並轉介警員遇不禮貌對待，當平息紛爭後，臨時措施會撤銷。