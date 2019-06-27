香港吸納外來人才遜瑞士星洲　房租貴是主因

香港吸引外來人才政策成效不彰。有機構今(27日)公布有關「吸納年輕人才來港就業的研究報告，發現去年共66,176名外來人才獲批來港就業，僅佔香港整體勞動人口1.67%；相比在世界人才排名榜上排名前列的瑞士和新加坡，外來人才佔當地勞動人口比率方面分別為31.1%和5.1%，反映香港吸納外來人才的狀況不理想。機構建議港府成立特別機構，專責統籌對外宣傳及招攬人才事務，及向外來人才提供住宿補貼。



香港青年協會青年研究中心的「青年創研庫」於今年4月至5月期間，訪問21名18至39歲來自外國和內地的人才，及多名專家和學者；再比較香港、瑞士和新加坡的吸納人才政策，發現年輕人才來港就業的最主要障礙是租金高企，生活成本高昂；部分外來人才擔心香港未必能保持國際形象和自由環境，及語言障礙和難以融入社區，影響他們續留港就業的決定。



研究綜合香港4項主要非移民人才入境計劃的數據，發現2018年來自內地的人才佔35.1%，其次是英國、美國和日本，分別佔8.3%、6.8%和6.3%。為針對高質素及人才短缺而設的「優秀人才入境計劃」及「科技人才入境計劃」，去年分別只批出555宗及40宗(於6至12月批出之數字)，與兩項計劃各有1000個配額相差甚遠，成效存疑。



創研庫成員杜丰杰建議，政府設立機構以負責統籌對外宣傳及招攬人才事務，包括在海外及內地宣傳香港整體就業機遇、提供各類在港生活資訊，主動協助香港企業在外地羅致人才，吸納多元及高質素人才來港就業。成員潘希橋認為政府可考慮為各入境計劃的高質素人才提供短期住宿補貼，補貼每月5000至10,000港元，最長12個月，增加他們來港的誘因。