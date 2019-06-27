休班警長涉宿舍非禮　藉按摩環抱事主及摸胸

休班警署警長涉嫌於去年8月3日在奧卑利街已婚警察宿舍一個單位非禮一名女子，43歲被告黃家傑被控一項非禮罪及一項遊蕩罪，他否認控罪，案件今(27日)於東區法院開審。女事主X在屏風後作供，她現年46歲，跟被告於1998年同上生命課程而認識，之後鮮有聯絡，只是間中幫他交收物品。



去年8月3日傍晚，X應約跟被告晚飯，被告提議飯前到他的住所「坐一陣」，她答應，兩人言談甚歡，她還追問已離婚的被告何解能續住已婚警察宿舍，被告回應：「你唔好問啦，畀人知道要內部調查㗎。」



事主X當時在單位內梳化上休息，被告坐在旁用電話搜尋晚膳的地點，期間伸手觸及她的手臀及搭在她的肩膊，她屢撥開對方的手，被告若無其事。X指當時感到非常驚慌，想離開及打電話求助，但雙腿發軟故不敢輕舉妄動。期間她向被告透露有男友，被告遂說：「吓？你有男朋友㗎，咁我唔搞你喇，唔係佢嚟搞我」，並說：「要搞一早搞咗你啦」。



其後被告自稱學過按摩，X戒心稍減，同意讓他按肩膊，甚至讓他拉下她的吊帶裙肩帶繼續按。其後她突感到頸後被鬚根刺到，她嚇得站起來，被告環抱她的腰，她邊掙扎邊大叫喝止，被告將手放到她的胸部。X趁被告突然停手時欲逃，被告開門讓她走，她急腳由半山走到國際金融中心，途中發現被告尾隨，她遂走入女廁躲避，終成功脫身。



控方出示X跟被告在案發前幾天的短訊紀錄，被告跟X說過「搵你做情人，一晚嗰啲」、「申請着性感啲，T-back喱士，OK？」、「約你偷情，你接受到嗎？」，她不回應或是說：「咪玩啦」、「同你食飯要着性感啲？」、「我知喇你又諗衰嘢」、「呵呵呵」。X解釋因為不明白被告說甚麼，而他為人「神神化化」喜歡說笑，「都唔知佢邊句真邊句假」，所以敷衍應對。