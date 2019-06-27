偷龍轉鳳盜逾百萬元紅寶石　內地雌雄賊候判

灣仔會展珠寶展去年發生偷龍轉鳳紅寶石盜竊案，一對內地男女被捕，警方更發現兩人疑涉場內連環犯案，另有8名參展商遭殃，涉及17件珠寶。被告范麗萍今(27日)承認3項盜竊罪，另一被告張曉奇承認1項處理贓物罪，還押至8月19日判刑。



辯方求情指兩被告已知錯，家鄉的親人冀兩人能早日回鄉。法官指案情可見女被告事前已預備好一粒連職員也能騙過的假紅寶石，以偷龍轉鳳犯案，認為她有預謀及有備而戰，法庭需時考慮，故押後判刑。



案情指兩被告於2018年6月21日入境香港，下午同登記參觀珠寶展。兩被告於同一攤位看珠寶，女被告要求觀看一顆值15萬美金(折合逾110萬港元)的紅寶石，後趁職員不為意即以假石換真石，事後職員查看才驚覺上當。女被告同日又在場內另兩攤位乘職員不察，順手牽羊偷去一條頸鏈及一個吊墜，值逾5萬港元。兩被告其後離去。



女被告翌日欲再到會場被保安截獲。男被告同日欲離境，因遭警方通緝而被截獲，執法人員從他的行李中搜出17件值逾百萬元的珠寶贓物，包括吊墜、頸鏈、戒指及耳環。