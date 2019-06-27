大家樂涉拖糧脫罪　官指辯方自招嫌疑拒訟費申請

大家樂連鎖快餐店位於九龍醫院的分店，被指違反法例要求沒有在一名樓面清潔工離職後7天內支付薪金，涉嫌觸犯《僱傭條例》被勞工處票控，案件今(27日)在九龍城法院開審。經審訊後，裁判官下午裁定被告大家樂企業有限公司罪名不成立。



裁判官認為，被告收到勞工處通知後，已立即採取行動補發薪金，並非罔顧後果或故意拖糧。被告雖獲判無罪，但裁判官重申不接納疏忽「睇漏」電郵是拖糧的合理辯解，因這有違涉案《僱傭條例》條文，保障僱員在離職後可盡快獲得薪金的立法原意。裁判官又認為被告確實遲出糧，是自招嫌疑，最終亦拒絕了辯方的訟費申請。



大家樂一方今早稱，分店經理在該員工辭職後2天，已將離職文件透過電郵上報人事部，但人事部「睇漏」電郵以致遲出糧。裁判官質疑「文書錯失」不足構成合理辯解，說：「如果所有公司都話文書錯失，咁僱傭關係咪大亂囉，好多人都無糧出。」



被告大家樂企業有限公司今派代表出庭抗辯，本案涉及大家樂旗下位於九龍醫院康復大樓的餐廳，涉事樓面清潔工陳愛嫦於去年1月至8月6日在該餐廳工作，時薪40港元。



陳愛嫦供稱，去年7月23日，她向分店經理提出請辭，經理起初沒回應她，直至8月3日才給她一份辭職證明書叫她簽名，經理指該份文件可能延遲一兩天才交到寫字樓處理，但文件上標明她最後受僱日為8月6日。8月17日，她在住所大廈的信箱收到7月及8月的糧單，但此時她的戶口仍未收到8月份共1120港元的薪金。同月20日，她向勞工處求助，勞工處安排她與公司於9月3日進行調停會議，但公司當日沒派代表出席，她終於9月7日才收到8月份的薪金。