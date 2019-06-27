政Whats噏：民主阿婆噏三噏四　葉劉怒斥作嘔

「搞事四人幫」中有「民主阿婆」之稱嘅前政務司司長陳方安生，以及外號「李漢奸」的民主黨創黨主席李柱銘，之前借《逃犯條例》修訂聯同泛民議員走訪美國、德國等地，乘機唱衰香港，最近民主阿婆仲公開叫政府特赦示威者等，喺到噏三噏四、指指點點。保安局前局長兼立法會議員葉劉淑儀(葉太)今日(27日)喺立法會大會上，公開鬧爆民主阿婆，話佢嘅所作所為令到好多前政務官作嘔喎！



葉太話，政府已經暫緩修例，話咗唔做，班示威者仲要求撤回，係別有用心搵理由去衝擊，其中最令佢特別震驚，就係唔知點解作為前政務司長嘅人會叫政府特赦、釋放示威者，講埋呢啲衝擊法治嘅言論。佢又話，廉政公署社區關係處第一任處長余黎青萍用英文寫咗一段好感人嘅說話，喺前政務官圈內流傳，「Disgusted(作嘔)by呢位前同事」，點名陳方安生所作所為令人作嘔，而民主黨嘅變臉同謊言同樣令佢作嘔啊。



佢點名李漢奸去美國告狀，反問佢有冇同美國講明，介紹自己係第一個要求港府與內地做司法互助及逃犯協議嘅人，反問「依家喺邊個變臉先？」應該要將呢啲真相同市民講清楚。此外，議員梁美芬亦點名批評曾經同民主阿婆出訪德國嘅法律界議員郭榮鏗，梁話上網翻查資料，原來郭係加拿大籍，同民主阿婆出去唱衰香港，係甘心做中美貿易談判嘅棋子，向中國同香港施壓，「佢(郭榮鏗)效忠嘅係加拿大」。



「搞事四人幫」經常借機出去唱衰香港，講就大義澟然，其實去乞求人認同，等佢哋可以刷存在感。就好似民主阿婆喺3月訪美期間，話同過美國副總統彭斯會面，但見幾耐、傾咗乜嘢就閃閃縮縮冇交代，根本就被人冷待，唔係中美貿易戰關係緊張，政壇「舊電池」憑乜嘢身份去見人啊？