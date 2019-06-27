每日一片：女司機隧道口硬攝位　撞及貨Van勁勞氣

海底隧道出名繁忙，車輛間經常要攝位搶位，非常講求技術。近日網上就流傳一條短片，片中一名女司機在隧道口自動繳費通道行駛時，遇上一架準備Cut線的客貨車旁，女司機選擇硬攝駛過，結果兩車發生碰撞，女司機隨即落車發難。不過其遭遇卻得不到網民同情，認為是技術及判斷力不足才出事。



現場是海底隧道近收費亭，事發於昨日(26日)下午約3時。從現場目擊司機車Cam片段所見，當時一架白色私家車沿隧道自動繳費通道行駛，惟前面一架原本沿自動繳費通道行駛的客貨車，突然停車準備切線到收費亭通道，惟私家車司機疑心急下，未有停車等候，反而在僅餘的空間攝位駛過，結果車尾與客貨車發生碰撞。



事發後，私家車隨即停車，身穿短褲及載上「黑超」的女司機怒氣沖沖落車，檢視車身傷勢外，又拍打客貨車車門，要求司機落車，相信是追究責任及商討賠償。



由於片段在此結束，未知最終如何收科，不過網民就紛紛化身專家，分析誰對誰錯。不少人直指女司機「輸梗」，「人哋架車停喺度，係你夾硬駛過去」、「唔夠過都唔知？判斷力好差」、「女司機睇位有問題，準備賠錢」、「都好明顯女車手錯啦！」不過亦有人對客貨車在自動繳費通道打尖行為不敢恭維，「依個位成日都係咁，個個打尖，塞住用Autotoll嘅人。」