提升風季應對措施　港鐵加強沿線樹木管理

惡劣天氣下，樹木倒塌是鐵路運作的最大天敵。港鐵因應風季即將來臨，採取一系列措施減低惡劣天氣對鐵路的影響，亦引入新科技，進一步提升鐵路沿線露天段樹木管理。



港鐵指，其樹木管理團隊監察約33,000棵分布於鐵路露天段旁的樹木，利用「近距離無線通訊技術」給予每棵樹一張電子身份證，記錄其高度、與鐵路線距離、健康狀況等資料。這可讓維修人員定期檢查樹木時，只需使用同樣具備近距離無線通訊技術的手提電話或平板電腦，便可有效擷取及更新樹木資料。



港鐵基建工務主管王凱華說，港鐵亦正與城市大學氣象學家合作，利用電腦模擬模型分析過往颱風數據，目標是獲取鐵路沿線樹木在不同路徑及風向的強颱風下的風險分析地圖，有助樹木管理團隊在策略性位置加強樹木管理，令強颱風過後的復修工作更有效率。



車站方面，港鐵人員在風季來臨前已檢查車站去水系統及附近渠道，其他防洪設備包括防洪板和沙包等亦已準備妥當，車站職員也參與演習提升應變能力。然而，颱風過後，由於維修人員仍有可能需要較長時間清理軌道旁的塌樹或雜物，確保列車運作安全，列車服務或未能即時恢復正常。



港鐵車務營運主管－東面及北面網絡丁嘉俊表示，港鐵一直與運輸署檢討颱風後接駁巴士的安排，例如考慮在發生較長延誤或整條鐵路線只能提供有限度服務時，安排接駁巴士接載乘客轉往仍然維持正常服務的鐵路線。