逃犯條例：梁栢賢對警員調離醫院警崗感突然

修訂《逃犯條例》風波，引發警隊昨(26日)起調離伊利沙伯醫院及仁濟醫院警崗駐守的警員。醫院管理局行政總裁梁栢賢對有關安排感突然，雖表理解，但要接受又是另一個程度。他又承認該兩間醫院急症室的醫警關係十分繃緊，情況不理想，雙方互有投訴，醫管局明日(28日)下午會與警方開會溝通，會以互諒精神解決問題。



梁栢賢指，明日會面是警方主動提出，而他強調，警崗十分重要，警員駐守可協助醫院解決一些毆打爭執事件，亦可加快調查犯罪事件，若明日警方提出投訴資料，局方會公平調查。他強調，其餘公立醫院醫警關係良好，希望兩間醫院的警察盡快返回警崗。



醫管局主席梁智仁強調，以病人病情優先，應先醫人後執法。他同時關注病人私隱問題，又指私隱專員公署已就急症室系統問題進行循規審查，局方亦已成立3人小組全面審查處理私隱資料，會於3個月內完成工作。



另外，醫院管理局今(27日)召開大會，會上披露2018至19年度，醫管局及其轄下醫院及診所共接獲2369宗投訴，較上一年度大減835宗，惟本年度完成個案的235宗投訴中，僅1宗成立，即投訴成功率只有約0.4%，另有6宗個案部分成立。



醫管局表示，接獲的投多與醫療服務及職員態度相關，而投訴不成立的原因主要是投訴人對醫療服務了解不足、對醫管局服務有落差及溝通方面出現問題等。該局指，已就投訴機制推行多項改善措施，如進行自我工作評估、提高透明度及分析不成功投訴案例等。