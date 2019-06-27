為民鎚害：鄭若驊龜縮且姑息養奸　民望插水應走人

政府修訂《逃犯條例》失敗收場，律政司司長鄭若驊被批評未有做好解說工作，難辭其咎。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判鄭若驊，她在「懶」這方面，真的很勤力，在立法會討論修例中做「No Show王」，而且又姑息養奸，連律政司日常檢控工作都「甩轆多過食飯」，現時修例變成社會衝突，令港人怨氣爆燈，還好意思個個月「糧照袋、工照怠」，理應「躝屍趷路」收拾包袱走人。



鄭若驊民望低早已不是新聞，最新民調顯示其評分由上月的33.7分，跌至26.8分，繼續「墊司底」。節目指出，鄭出任律政司司長「真係嘥咗」，應該去做海洋探險家，將民望不斷「探底」的精神用於有意義的地方，這樣對她及香港人都是一件好事。



鄭在修例上身為主要推手，但在立法會多次開會討論修例時，竟然「五次會議四次甩底」，修訂《逃犯條例》，鄭變成負責「逃」，議員亦批評律政司司長都變成「避政司司長」，鄭再不自行辭職還等甚麼？



節目指出，香港淪落到現在這個局面，政府部門經常被圍堵，警察總部被擲雞蛋，都是多得鄭若驊，眾所周知「漢奸黎」壹傳媒黎智英旗下爛果報不遺餘力反中亂港，但律政司一直庇奸護淫，「大大把司法保護傘罩住反中亂港總指揮」，參加違法佔領行動不檢控，捲入政治黑金案被放生，就連有相有片、鐵證如山的涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者案都拖足兩年不檢控。如非律政司有法不執，漢奸黎又怎能逍遙法外，在今次修例風暴中又怎能搞風搞雨，煽動人上街搞對抗？



鄭若驊上任以來沒有做過一件正經事，不是大宅爆涉僭建醜聞，就是涉「秘撈」仲裁案及沒有申報丈夫購買豪宅，就連律政司內部亦管出大堆問題，如把不誠實取用電腦罪當做「萬能Key」，「唔告貴利告債仔」案等，真的是貽笑大方，鄭做不來就應「躝屍趷路」。節目點出，鄭若不拾包袱走人，不依法把反中亂港的漢奸送上法庭，繼續顛倒黑白，不止香港法治玩完，整個香港都「冇運行」。



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