港首宗耳念珠菌個案　曾訪瑞士48歲男患者隔離治療

瑪嘉烈醫院一名48歲男病人在5月19日因肺栓塞入院接受治療，先後入住深切治療部和內科及老人科病房。其呼吸道樣本經檢測後，在6月24日確定帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀。該名病人在入院前曾到瑞士旅遊，現正於傳染病中心接受隔離治療，情況穩定。該院根據既定指引，對病人的緊密接觸者展開追蹤篩查。



衞生防護中心今(27日)與醫管局跟進上述首宗於香港檢測到的耳念珠菌個案，提醒市民正確使用抗菌素和保持個人衞生以預防感染。該署補充指，病人於6月中抽取的氣管內膜分泌樣本檢測到耳念珠菌，結果其後經衞生防護中心公共衞生化驗服務處化驗證實。



衞生防護中心發言人解釋，念珠菌是一種廣泛存在於自然環境的真菌，尤其在濕和暖的環境。在人體，念珠菌常見於口腔、消化道、皮膚及女性陰道。念珠菌是人體常見的真菌，但偶然會引致感染，尤其對免疫系統受損的人士。



耳念珠菌的抗藥性一般比其他念珠菌較高。視乎感染的部位及病人的整體健康狀況，耳念珠菌感染可從輕微至可能危及生命。用作治療耳念珠菌感染的藥物組別，基本上與現時普遍用作治療嚴重真菌感染的抗真菌藥無異。但耳念珠菌對不少這類藥物具有抗藥性，故對治療方案構成限制及影響成效。