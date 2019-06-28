逃犯條例：姑息養漢奸 誠信早破產　鄭若驊六宗罪自作孽

《逃犯條例》修訂引起的爭議至今尚未平息，示威者圍堵立法會、政府總部、警察總部、法院等政府設施後，昨日再包圍律政中心，癱瘓其運作，部分中心職員提早下班，惟律政司司長鄭若驊則「龜縮」，不肯露面回應訴求。有聲音指出，鄭自上任以來醜聞不絕，遭各界力數「六宗罪」，民望創新底及繼續「墊司底」，她作為修例的主要推手，卻未有盡力解畫，上任以來又姑息養奸，認為被圍堵律政中心，是鄭「自作孽」的惡果。



鄭於去年一月上任，至今一年半已犯下「六宗罪」，包括是次修例期間，立法會保安事務委員會「五次開會四次不出席」，被外界嘲為「避政司司長」，及後更先後被揭發涉「秘撈」仲裁案、與丈夫潘樂陶的住所均有僭建、其夫購買豪宅物業而未有申報等，其身不正。此外，違法佔領行動（佔中）至今已逾四年，鄭尚未控告包括壹傳媒黎智英在內的餘下三十九名佔中搞手，又「放生」黎涉及的「黑金」政治秘密捐款案，而黎涉刑恐東方報業集團男記者案亦拖延逾兩年仍不作檢控。



時事評論員陳雲生指出，是次爭議源自修例涉及法律條文，亦涉及不同地區的主權問題，並非一般人能解說清楚，鄭若驊作為律政司司長是責無旁貸，但她由始至終均沒有做好解說工作，甚至鮮有露面，導致示威者和反對派有機可乘，強調她若做好工作，根本不會發生被圍堵律政中心的情況。陳又指，雖然示威者近日多次佔領或圍堵多個政府設施造成紛爭，但圍堵律政中心卻是找對了焦點，形容鄭是「自作孽」。