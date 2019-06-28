逃犯條例：數百人堵律政中心　鄭若驊龜縮　深夜出逃

《逃犯條例》修訂爭議仍未平息，有網民早前在網上向律政司發出「最後通牒」，着律政司司長鄭若驊不檢控參與六月十二日大型警民衝突的示威者，昨日更有逾三百名示威者發起圍堵律政中心行動，高呼「鄭若驊出嚟」及「釋放義士」等口號。由於示威者眾多，下亞厘畢道來回全線封閉，惟鄭若驊全日「龜縮」，至深夜十一時許人群散去始離開辦公室，無回答記者提問。律政司發言人表示，所有案件經執法機關調查完畢後，執法機關有需要時才會交予律政司獨立決定是否提出檢控。



網上早前有人向律政司發最後通牒，要求鄭若驊不檢控示威者，否則到中環律政中心「拜訪律政遺址」，「觀賞建築風格」，而前晚示威者包圍灣仔警察總部時，亦預告今早圍堵律政中心。昨晨近九時，通往律政中心及禮賓府的中環上亞厘畢道，已有多部警車停泊，約三十名警員在附近巡邏布防，而律政中心外閘口貼出告示，指基於保安理由需暫時關閉，職員出入需出示證件，而律政中心附近聖公會聖約翰座堂亦封閉部分道路。



至九時四十五分左右，數名穿黑衣及戴口罩人士在律政中心側門停留，隨即被警員上前截查。接近十時，包括黃之鋒、林朗彥、周庭、羅冠聰等多名香港眾志成員抵達律政中心正門，要求政府全面撤回修例及成立獨立調查委員會，約半小時後，律政中心正門外已聚集逾百人，期間高叫「鄭若驊出嚟」、「釋放義士」、「抗惡法」、「撤回暴動聲明」等口號，當中有人質疑現場有警員無出示委任證，要求出示並發生口角，警方其後一度在下亞厘畢道築起防線。



中午前，律政中心外已聚集約三百名示威者，香港眾志成員呼籲示威者坐近律政中心側門停車場，並稱已圍堵律政中心三個出入口，包括正門、側門及下亞厘畢道入口，阻礙律政中心運作。示威者又先後搬水馬及鐵馬，堵塞律政中心側門外的行車路及圍封行人路。未幾，有示威者在下亞厘畢道政府合署中庭位置與警方對峙，警方舉起黃旗，警告不得越過封鎖線，又指若衝擊防線可構成襲警罪，惟示威者指無人衝擊防線，要求警方放行。警方防線一再延後，下午一時前退至近禮賓府位置。



示威者在律政中心門外再次叫「律政司面對群眾」、「鄭若驊收工」的口號，未幾更在正門外坐下，因示威人數眾多，下亞厘畢道來回全線封閉。昨日下午，陸續見有律政中心職員提早放工，有示威者向離開的人大喊「叫你老細出嚟」，亦有人向中心大叫「鄭若驊出嚟」、「唔好響入面做縮頭烏龜」、「放工喇，好多人接收工」。



多宗醜聞纏身的鄭若驊，更被示威者揶揄「又秘撈？」「又僭建？」然而縱使示威者一直聚集、繼續圍堵律政中心，但鄭卻始終「龜縮」。有傳鄭若驊原定昨傍晚六時到金鐘一間酒店出席加拿大國慶酒會，但最後亦「甩底」沒有現身，據悉當在場嘉賓得悉鄭缺席後，不少人報以掌聲。至晚上十一時十分，鄭挽着兩個袋，登上座駕離去，期間沒有回應記者提問。



律政司發言人昨稱，基於保安考慮，部分人員昨下午沒有返回律政中心，並按應變計劃工作。發言人又指，所有案件經執法機關調查完畢後，執法機關有需要時才會交予律政司獨立決定是否提出檢控。